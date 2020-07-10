РИАМО - 10 июл. В городском округе Клин в рамках целевой программы по ликвидации объектов незавершенного строительства снесли здание клуба «Дом офицеров», он располагался на территории бывшего военного городка, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Совместно с коллегами мы продолжаем работу по ликвидации недостроев, самостроев, а также аварийных объектов на территории Подмосковья. В Клину нежилое кирпичное здание клуба «Дом офицеров» 1950-1960-х годов постройки было признано аварийным, подлежащим сносу и включено в перечень объектов для ликвидации», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Площадь здания составляла 1,4 тысячи квадратных метров.

За два с половиной года на территории городского округа Клин выявили 57 недостроев, из них 24 самостроя. 44 объекта снесли или привели в порядок. Это составляет 77% от общего количества проблемных зданий.