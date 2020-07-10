РИАМО - 10 июл. Аэропорт Домодедово направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова назвала критерии, по которым Россия может возобновить международное авиасообщение. Предполагается, что Россия возобновит полеты только в те страны, в которых на протяжении двух недель из 100 тысяч жителей заражаются не более 40 человек. Кроме того, будет оцениваться среднесуточный прирост за 2 недели новых случаев заражения и распространение коронавируса в стране.

Роспотребнадзор уже составил список из 13 стран, с которыми на первом этапе можно возобновить авиасообщение.

Авиасообщение с другими странами Россия планирует открыть в два этапа.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Возобновление международного авиасообщения в правительстве РФ начнут обсуждать после 15 июля. Россия будет учитывать показатель распространения Covid-19 в стране, который не должен превышать единицу. Кроме того, въезжающим иностранцам нужно будет пройти тест на коронавирус.

- У москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, который позволяет и дальше снимать ограничения в городе. Несмотря на то, для безопасности жителей все требования Роспотребнадзора, за исключением нахождения на улице в маске, по-прежнему сохраняются.

- Иммунитет к Covid‑19 сформировался почти у 22% москвичей. Число горожан с формирующимся иммунитетом растет.

- После пика пандемии в Москве в 10 раз уменьшилось количество заражений Covid‑19. Снижение продожается каждую неделю.

«Само количество людей, у которых выявляется коронавирус, за последний период с пика заболевания уменьшилось в 10 раз. И каждую неделю продолжает снижаться на 10%, 15%, 20%. То же самое снижается количество ковидной пневмонии, больных в наших больницах и так далее», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

- За минувшие сутки в Московской области выявили 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период в регионе выявили 60 107 случаев.

- Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в ближайшее время в Москве второй волны коронавируса не ожидается.

- В регионах России со стабильной ситуацией с коронавирусом возобновят плановую диспансеризацию. В медучреждениях будет необходимо носить маски и перчатки, также в целях безопасности будут разделяться потоки посетителей из разных групп.

- В Московской области 23 больницы, где раньше принимали пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к плановому приему. Это всего порядка 4,3 тысяч коек.

- Доплаты медикам из‑за коронавируса продлят в России на два месяца. Речь идет не только о медицинских работниках, но и социальных.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 635 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 199 больных, в Москве - 637.

- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.

- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.

- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.