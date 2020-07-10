РИАМО - 10 июл. Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области успешно проведена контрольная закупка в отношении частной аптечной организации, незаконно осуществлявшей дистанционную торговлю лекарственными препаратами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По итогам мероприятия у курьера ООО «Синяя птица» изъяты рецептурные лекарственные препараты на сумму около 1,5 миллионов рублей. Благодаря системе маркировки лекарственных средств установлено, что один из изъятых препаратов, применяемый при лечении ВИЧ-инфицированных пациентов, был поставлен в государственную аптечную сеть Республики Башкортостан и на территории Московского региона находится в обращении нелегально», - говорится в сообщении.

В отношении аптечной организации составлены протоколы по части 2 и части 4 статьи 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и по статье 6.33 КоАП РФ «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

Ранее была проведена контрольная закупка в отношении ООО «Русфарма». Аптечная организация также нелегально осуществляла дистанционную торговлю лекарственными препаратами.

Так, в аптечном пункте ООО «Русфарма» нашли и изъяли предположительно контрафактные лекарственные препараты, применяемые при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями и коронавирусом, на сумму более 2 миллионов рублей.

Один из препаратов ранее был поставлен только в государственную аптечную сеть Республики Крым, а на территории Московского региона находится в гражданском обороте незаконно.

Также установлено, что поставки ряда препаратов, предназначенных для государственных больниц и аптечных сетей, в ООО «Русфарма» осуществляло ООО «Синяя птица», не имея на это лицензии.

В отношении обеих организаций ведутся административные расследования. Все изъятые препараты будут направлены на экспертизу.