РИАМО - 10 июл. В столице начался новый этап приема заявок на субсидии и гранты малому и среднему бизнесу, предприниматели смогут претендовать на субсидии для экспортеров, гостиниц, компенсации комиссий онлайн-сервисов доставки еды и маркетплейсов, а также другие виды поддержки, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Новый этап приема заявок стартует 10 июля и по большинству видов субсидий продлится до 28 августа, прием документов по выплатам для экспортеров завершится 31 августа», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что 3,8 тысячи компаний уже готовят документы для подачи в новой волне и еще порядка 800 знакомятся с условиями субсидий. С этими предпринимателями уже работают специалисты.

Претендовать на финансовую поддержку от города смогут столичные представители малого и среднего бизнеса, реализующие подакцизные товары.

Кроме того, воспользоваться новым этапом приема заявок смогут те, кого ранее исключили из реестра МСП из-за непредоставления отчетности в Федеральную налоговую службу. До 30 июня такие компании имели возможность восстановить свой статус малого или среднего предприятия.

«К новому этапу приема заявок мы увеличили число выставок, за участие в которых город компенсирует расходы. Теперь их 549 — по просьбам предпринимателей добавили 141 новое мероприятие. Также расширены возможности для получения компенсации комиссии маркетплейсов и сервисов доставки еды за размещение на них продукции. Утвержденный перечень площадок увеличен более чем вдвое: теперь в нем 34 позиции», — добавил Фурсин.

К этому моменту одобрены 380 заявок на субсидии и гранты малому и среднему бизнесу, поданных во время первой волны заявочной кампании, на общую сумму 562,06 миллиона рублей.