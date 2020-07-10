РИАМО - 10 июл. В столице начался новый этап приема заявок на субсидии и гранты малому и среднему бизнесу, предприниматели смогут претендовать на субсидии для экспортеров, гостиниц, компенсации комиссий онлайн-сервисов доставки еды и маркетплейсов, а также другие виды поддержки, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
«Новый этап приема заявок стартует 10 июля и по большинству видов субсидий продлится до 28 августа, прием документов по выплатам для экспортеров завершится 31 августа», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Он отметил, что 3,8 тысячи компаний уже готовят документы для подачи в новой волне и еще порядка 800 знакомятся с условиями субсидий. С этими предпринимателями уже работают специалисты.
Претендовать на финансовую поддержку от города смогут столичные представители малого и среднего бизнеса, реализующие подакцизные товары.
Кроме того, воспользоваться новым этапом приема заявок смогут те, кого ранее исключили из реестра МСП из-за непредоставления отчетности в Федеральную налоговую службу. До 30 июня такие компании имели возможность восстановить свой статус малого или среднего предприятия.
К этому моменту одобрены 380 заявок на субсидии и гранты малому и среднему бизнесу, поданных во время первой волны заявочной кампании, на общую сумму 562,06 миллиона рублей.
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