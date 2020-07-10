РИАМО — 10 июн. В министерстве иностранных дел России опровергли информацию о том, что здание «заминировали», сообщает РИА Новости.
Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил о том, что неизвестные сообщили о минировании здания МИД РФ.
«Сообщения о «минировании» не подтверждаем, речь идет о рутинных проверочных мероприятиях», - сказал представитель МИД России.
Информацию о «минировании» распространяют в России с конца прошлого года. Неизвестные сообщали о бомбах в судах, торговых центрах, на станциях метро, вокзалах, в школах и детских садах.
Все угрозы оказались ложными.
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