РИАМО - 10 июл. В пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда» 11 июля в 12:00 состоится пресс-конференция, посвященная тайне гибели девяти лыжников на Северном Урале в 1959 году, будут озвучены новые факты о трагедии, сообщает kp.ru.

«Есть более 70 версий случившейся трагедии, но ни одна из них не приближает нас к истине. Восемь лет журналисты «Комсомольской правды» проводят расследование загадочной истории», — говорится в сообщении.

Эксперты представят по делу перевала Дятлова уникальные документы и свидетельства. Выступят писатель и автор книги «Тайна перевала Дятлова» Николай Андреев и врач-судмедэксперт Эдуард Туманов. Имя главного спикера не афишируется.

Зимой 1959 года девять туристов под предводительством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова пропали в горах Северного Урала. Через месяц после пропажи их нашли на склоне безымянного перевала.

Следствие установило, что некоторые из них погибли от холода, но у части людей были обнаружении травмы неизвестного происхождения, которые привели к смерти.