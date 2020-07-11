РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В подмосковном Подольске с субботы сотрудники трех муниципальных музеев будут проводить пешеходные и обзорные экскурсии, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель директора по науке Подольского краеведческого музея Жанна Малиновская.

«Подольский краеведческий музей, музей «Подолье» и Климовский историко-краеведческий музей по выходным летом по очереди будут проводить пешеходные экскурсии по городу и обзорные по музеям. Первые три экскурсии проведет Подольский краеведческий музей в субботу. В 11:00 желающих собирают у музея на Советской площади на экскурсию «Прогулка по старому парку». В 12:40 - обзорная экскурсия по экспозиции музея. В 15:00 в поселке Дубровицы перед усадьбой начнется экскурсия «Жемчужина Подолья», - сказала Малиновская.

По ее словам, на экскурсиях будет интересно слушателям разного возраста, а также тем, кто уже побывал на бесплатных пеших экскурсиях в 2019 году, так как программы поменяются. Она обратила внимание жителей, что теперь экскурсии станут платными, а билеты нужно приобретать заранее в кассе музея. Это можно сделать заранее на неделе.

Стоимость билетов для взрослых на экскурсии составит 175 рублей, для школьников и пенсионеров - 150 рублей, льготников - 75 рублей. В каждую первую субботу месяца вход в музей бесплатный. Посетителей в музее обслуживают только при наличии средств защиты органов дыхания (маски). Если у гостей ее нет, можно приобрести маску на входе за 10 рублей. Телефон музея: 8(496)755-92-34. Адрес: Подольск, Советская площадь, 7.

Также в ближайшее время в музее планируют показывать документальные фильмы по истории Подольска на большом трехметровом экране проектора.