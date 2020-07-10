РИАМО - 10 июл. Московская областная дума приняла изменения в несколько региональных законов по вопросам противодействия коррупции, поводом к внесению изменений послужили нововведения в федеральном законодательстве в части участия должностных лиц в управлении некоммерческими организациями, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В результате при желании, к примеру, входить в состав исполнительного органа некоммерческой организации лица, замещающие государственные и муниципальные должности в регионе, должны подать уведомление», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он уточнил, что при этом принимать участие в управлении организацией они вправе исключительно на безвозмездной основе.

Вторая часть изменений предполагает создание в муниципальных образованиях Подмосковья комиссий по соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных федеральным законодательством, лицами, замещающими муниципальные должности.

Кроме того, закон позволит кадровым службам комплексно анализировать представляемые данные о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.