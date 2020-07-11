РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в субботу участковые уполномоченные отчитаются перед населением в ДК «Машиностроитель» и в ДК имени 1-го Мая, сообщается в группе «Территориальное управление Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 11 июля, состоится отчет участковых уполномоченных перед населением. Согласно графику, за I полугодие 2020 года участковые уполномоченные Климовского отдела полиции отчитаются о проделанной работе в ДК «Машиностроитель» на улице Ленина, 20 и в ДК имени 1-го Мая на улице Заводской, 3», - говорится в сообщении.

Оба мероприятия запланированы на 12:00.