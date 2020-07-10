РИАМО - 10 июл. Пожарные потушили возгорание в частном доме в округе Кашира, в деревне Благово, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В пятницу в 15:57 в оперативно-дежурную смену в центр управления в кризисных ситуациях сообщили о пожаре в частном доме в городском округе Кашира, в деревне Благово.

«В 17:08 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. В тушении участвовали 3 единицы техники и 9 человек.

Всего за сутки в Московской области случилось 18 пожаров.





