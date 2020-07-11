РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска в субботу участковый отчитается перед жителями о проделанной работе за первое полугодие, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В субботу, 11 июля, в 11:00 состоится отчет участковых уполномоченных полиции перед населением. Согласно графику о проделанной работе за I полугодие 2020 года отчитается участковый уполномоченный Дубровицкого пункта полиции УМВД России по Подольску Павел Городецкий», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жителей приглашают на мероприятие в здание администрации территориального отдела «Дубровицкий» в одноименном поселке.