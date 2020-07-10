РИАМО - 10 июл. Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), за первый квартал 2020 года объем инвестиций в основной капитал в городе вырос на 14,9% к аналогичному периоду 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«Благоприятный инвестклимат в Москве подтверждается статистикой: по итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал в столице составил 2,9 триллиона рублей, что на 8,9% выше, чем в 2018 году», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в 2020 году объем инвестиций составил 452,4 миллиарда рублей.

Сегодня на долю столицы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций в РФ.

Столица лидирует в рейтинге второй год подряд. в 2018-м она занимала второе место рейтинга, в 2017-м – замыкала тройку лидеров.

«Еще в 2015 году Москва занимала 13 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, а сейчас мы вышли на первое место», – заключил Ефимов.