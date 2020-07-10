РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 июл. Щелковским садоводам предоставляются места для продажи продукции собственного производства, они могут торговать сезонной продукцией, выращенной своими руками, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Оборудованные точки расположены рядом с Щелковским рынком», - говорится в сообщении.

Площадка работает уже третий год подряд. Никаких разрешений и согласований на осуществление деятельности не требуется. Места предоставляются бесплатно.