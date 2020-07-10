РИАМО - 10 июл. Застройщика жилого комплекса «Шолохово» - компанию «СЗ Новотутинки» - вновь уличили в нарушении природоохранного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее администрация Мытищ сообщила в Минэкологии региона о том, что специалисты территориального управления «Федоскино» осмотрели очистные сооружения, которые эксплуатирует компания, и установили, что из резервуара идет слив неочищенных сточных вод.

«Администрация направила обществу письмо с просьбой устранить нарушение, однако повторный осмотр показал, что разлив продолжается. После этого мытищинские власти обратились в Минэкологии с просьбой провести административное расследование», - говорится в сообщении.

Инспекторы эконадзора установили, что стоки загрязняют реку Раздериху.

В январе нынешнего года ведомство уже наказывало компанию за сброс неочищенных сточных вод. Теперь нарушителям придется нести еще более серьезную ответственность.