РИАМО – 10 июл. Радио «Комсомольская правда» запускает очередной марафон «День рыбака - 2020» 12 июля с 08:00 до 15:00.

В прямом эфире можно будет услышать выступления главы Росрыболовства Ильи Шестакова, губернатора Камчатки Владимира Солодова, представителей отраслевых ассоциаций и рыбоводческих структур, руководителей рыбопромышленных компаний и звезд шоу-бизнеса, любимых эстрадных исполнителей, известных музыкантов и актеров.

О рыбалке в студии расскажут Лев Лещенко, Николай Валуев, Сергей Миронов, Елена Воробей, Сергей Жуков, Руслан Нигматуллин, Юрий Лоза.

Из музыкантов в 13:00 выступит Сергей Галанин, а в 14:00 — Евгений Феклистов.