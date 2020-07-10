РИАМО - 10 июл. За первые 6 месяцев 2020 года в Москве построили 28 различных объектов медицинского, образовательного, культурного и спортивного назначения за счет средств города и инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Речь идет о 10 детских садах, двух школах, пяти поликлиниках, больничных корпусах и станциях скорой помощи, семи физкультурных комплексах и четырех объектах культуры.

«Полноценное развитие города – это не только строительство жилья, но и обеспечение новых кварталов необходимой инфраструктурой, в том числе и социальной. Комплексный подход к формированию городской среды позволяет создать максимально качественные и комфортные условия для жизни, учебы и работы, причем в шаговой доступности», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работа по строительству соцобъектов будет продолжена, причем как при создании новых районов в новой Москве или на территории бывших промзон, так и в уже сложившихся городских кварталах.

До конца года планируется построить еще 59 образовательных, медицинских, спортивных и культурных объектов.