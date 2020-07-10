РИАМО - 10 июл. За первые 6 месяцев 2020 года в Москве построили 28 различных объектов медицинского, образовательного, культурного и спортивного назначения за счет средств города и инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Речь идет о 10 детских садах, двух школах, пяти поликлиниках, больничных корпусах и станциях скорой помощи, семи физкультурных комплексах и четырех объектах культуры.
Работа по строительству соцобъектов будет продолжена, причем как при создании новых районов в новой Москве или на территории бывших промзон, так и в уже сложившихся городских кварталах.
До конца года планируется построить еще 59 образовательных, медицинских, спортивных и культурных объектов.
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