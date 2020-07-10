РИАМО - 10 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил снятие ограничений, которые ранее ввели в России в отношении мессенджера Telegram, сообщает «Газета.ru».

«Мы рады этому», — говорится в сообщении.

Песков подчеркнул, что сейчас мессенджер работает беспрепятственно на территории страны в рамках нынешнего законодательства.

Ранее Роскомнадзор снял двухлетнее ограничение с Telegram. Это произошло 18 июня 2020 года.