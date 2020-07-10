РИАМО - 10 июл. Свыше 400 тысяч рублей для погашения задолжности по зарплате курьеров сервиса доставки еды Delivery Club переведены компанией на расчетный счет и будут выплачены при обращении сотрудников, уточнении анкетных данных и сведений для осуществления перевода, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Ранее с момента начала проверки выплачено уже свыше 9,9 миллиона рублей задолженности курьерам организаций-логистов.

«Установлен генеральный директор организации-логиста, допустившей задолженность, который вызван в прокуратуру для дачи объяснений и принятия мер прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

Дело находится на контроле прокуратуры.

Задолженность накопилась перед 325 курьерами, которые не получали зарплату с мая.