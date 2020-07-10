РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело на отца несовершеннолетней девушки, который избил ее 14-летнего обидчика, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

В дежурную часть третьего отдела полиции УМВД России по Подольску поступило сообщение от местной жительницы о том, что избили ее 14-летнего сына на глазах его четырехлетнего брата. Полицейские установили, что телесные повреждения подростку причинил мужчина, являющийся отцом 13-летней девушки, с которой у юноши ранее произошел конфликт. Происшествие попало на видео.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сказала сотрудница.

По словам пострадавшей стороны, от мужчины исходил резкий запах алкоголя. Сорвав одежду, мужчина нанес более восьми ударов кулаком правой руки в голову и лицо подростка. В результате мальчик получил сотрясение мозга, травму зуба, многочисленные ушибы и ссадины. Оба брата получили сильное психическое потрясение.