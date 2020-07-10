РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В подмосковном Подольске на Беляевском пляже заменили урны и окосили траву, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На Беляевском пляже на берегу реки Пахры рабочие Подольского комбината благоустройства в пятницу заменили урны и окосили траву. Это официальное место отдыха у воды, купание здесь запрещено», - говорится в сообщении.

В начале лета Беляевский пляж заливала вода, вышедшая из берегов реки Пахры, в настоящее время вода отступила.