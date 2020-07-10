РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июл. Детские летние лагеря откроют в подмосковном Красногорске с 27 июля, сообщила «РИАМО в Красногорске» начальник управления образования администрации горокруга Наталья Тимошина.

«Детские пришкольные лагеря дневного пребывания будут функционировать в 25 общеобразовательных организациях городского округа Красногорск с 27 июля по 24 августа 2020 года. В лагерях дневного пребывания смогут отдохнуть 1 550 детей», - сообщила Тимошина.

Она также добавила, что в лагерях будут выполнены меры профилактики по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.