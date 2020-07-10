РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июл. Памятные подарки в честь 75-летния Победы для фронтовиков и тружеников тыла микрорайона Северный Балашихи передал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, их развезут активисты ТОС «Северный» при поддержке территориального отдела по южной Балашихе, сообщил сотрудник пресс-службы депутата.

«В России 2020 год объявлен годом Памяти и Славы. Важно оказывать особое внимание ветеранам, которые принесли на нашу землю мир, восстановили страну из руин, заложили основы для дальнейшего развития. По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова мы передали памятные подарки для фронтовиков и тружеников тыла микрорайона Северный», - сказал Ефимов.

Он добавил, что со всеми мерами предосторожности их доставят героям в ближайшее время прямо домой.

Председатель ТОС Светлана Кузнецова добавила, что в ходе посещения волонтеры не только передают подарок, но и узнают, как здоровье ветерана, не нужна ли помощь.

«Многие наши бабушки и дедушки еще на самоизоляции, поэтому, по их просьбе, мы готовы доставить продукты, приобрести медикаменты. Тут нам помогает и управление социальной защиты, и наши депутаты», - подчеркнула Кузнецова.

Всего для ветеранов микрорайонов Железнодорожный, Заря и Северный передано более 80 подарочных сувениров к 75-детию Дня Победы.