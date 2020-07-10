РИАМО - 10 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил закрытость дела бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, Песков отметил, что закрытость дела не может быть дестабилизирующим фактором, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы не считаем, что это может быть дестабилизирующим фактором. Понятен повышенный интерес цеха к судьбе коллеги. Поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу. Но здесь мы все-таки должны четко понимать, есть закон о гостайне, есть секретный режим, он должен соблюдаться, здесь не должно быть места эмоциям», — сказал Песков.

Ранее бывший журналист и советник главы «Роскосмоса» стал подозреваемым в передаче сведений, составляющих государственную тайну (госизмена). Предполагается, что он передал данные представителю одной из спецслужб стран НАТО.

Сафронов работал журналистом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», а также был в президентском пуле.