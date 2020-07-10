РИАМО - 10 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил закрытость дела бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, Песков отметил, что закрытость дела не может быть дестабилизирующим фактором, сообщает Федеральное агентство новостей.
Ранее бывший журналист и советник главы «Роскосмоса» стал подозреваемым в передаче сведений, составляющих государственную тайну (госизмена). Предполагается, что он передал данные представителю одной из спецслужб стран НАТО.
Сафронов работал журналистом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», а также был в президентском пуле.
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