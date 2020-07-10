РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июл. Футбольный клуб «Зоркий-Красногорск» не будет выступать в профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020-2021 годов, сообщил «РИАМО в Красногорске» генеральный директор клуба Игорь Зелепукин.

«Учредители приняли решение, что клуб «Зоркий-Красногорск» в сезоне 2020-2021 годов не будет играть в ПФЛ», - сообщил Зелепукин.

По его словам, соответствующие документы уже передали в Российский футбольный союз. При этом Зелепукин отметил, что ликвидировать клуб не будут.

Ранее стало известно, что краснонорский клуб прошел лицензирование в ПФЛ на новый сезон.