РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. МУ «Дирекция спортивных сооружений» и комитет по физической культуре и спорту городского округа Люберцы объявляют об открытии фестиваля летних видов спорта Korenevo-open 2020, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Фестиваль проводится на пляжной зоне Кореневского карьера поселка Красково с 10 июля по 10 августа. Допускаются все желающие от 15 до 60 лет. Вы сможете размять мышцы и получить колоссальный адреналин в командных играх, в таких видах спорта как: пляжный футбол, пляжный волейбол, пляжный теннис, настольный теннис, бадминтон», - говорится в сообщении.

Самые активные участники фестиваля Korenevo-open 2020 не останутся без внимания. Их ждут памятные призы от комитета по физической культуре и спорту городского округа Люберцы и МУ «Дирекция спортивных сооружений».