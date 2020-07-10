РИАМО - 10 июл. Взрывотехники Московской областной противопожарно-спасательной службы с начала июля обезвредили 22 боеприпаса, с начала 2020 года они обезвредили 428 боеприпасов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Мособлпожспаса.

«Взрывотехники государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» обезвредили с начала июля 22 боеприпаса», - сказал собеседник агентства.

Всего с начала года взрывотехники обезвредили 428 боеприпасов.

Так, боеприпасы времен Великой Отечественной войны в июле находили в Волоколамском, Рузском, Одинцовском округах и Лотошине.