Несмотря на ослабления карантина, российские границы для туристов по-прежнему закрыты, а Евросоюз не пускает к себе россиян. Пока одни ждут возобновления международных полетов, многие российские путешественники все-таки решили опробовать внутренний туризм. Обозреватель РИАМО поговорила с опытными туристами, которые привыкли отдыхать на Лазурном берегу, в Италии и Турции, но этим летом выбрали российские курорты.

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Марина, 67 лет:

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«До самоизоляции я любила ездить по Европе. Мои любимые страны – Франция, особенно Париж и Лазурный берег, Италия, Испания и Португалия. Меня привлекает архитектура европейских городов, красота природы и менталитет европейцев.

В Европе я была практически везде, поэтому хочу посмотреть что-то новое. В прошлом году мне очень понравилось в Кении. Это другой мир!

Из-за коронавируса в марте 2020 года сорвалась моя поездка в Марокко и Андалусию, но я не унываю и пока буду ездить по России. В июле поеду в тур «Казань золотая».

Если честно, по России я очень давно не ездила. После поездок в Европу совсем не хочется начинать снова путешествовать по России, ведь это дороже, а сервис намного хуже.

На Новый год 2020–2021 я оплатила тур в Сингапур – Бали – Куала-Лумпур. Хоть бы границы открыли!»

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Денис, 35 лет:

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«Мои любимые страны – Бельгия, Голландия, Франция, причем я люблю не только Париж и Лазурный берег, но и провинциальную Францию – Нормандию. Также очень люблю Каталонию, Великобританию, Шотландию и Уэльс.

Я очень часто и с большим удовольствием путешествую по Европе как экскурсовод: там я по-другому себя чувствую, по-другому живу, дышу. Это свобода, уважение к человеку, к его достоинствам, слабостям и его минусам. Абсолютно другой менталитет, очень интересная и многогранная культура.

Также привлекает еда во Франции и Голландии, природа северной Европы, она идеальна для меня по климату, еще мне нравится природа Шотландии, ее горы и виски…

Несмотря на закрытые границы, я так много ездил в этом году по России – не только по работе с туристами, но и на машине со своей семьей, – что даже не ожидал. Я выполнил треть из своего списка. Меня восхитил Шепелевский маяк, Свирица, Карелия, Кижи, Петрозаводск и другие места, куда мы наконец-то доехали. Там совершенно другая, глухая, настоящая природа. В планах на лето – Нижний Новгород и Казань.

Я редко бываю в знаковых российских местах. Когда приезжаешь сюда, видишь, как все меняется в лучшую сторону: и отели достигли европейских стандартов, и инфраструктура, уже нет проблем с туалетами, и рестораны стали стильные.

В России все держится на людях, которые фанатично влюблены в свой регион и стараются сделать так, чтобы туристам этот регион тоже понравился. Например, в Карелии есть ресторан-музей «ВКарелииесть» по мотивам «ВПитерепить», который создали две девушки, и они с таким энтузиазмом принимают гостей, что хочется их рекомендовать и к ним снова возвращаться.

Минусов в путешествиях по России тоже немало. Не хватает понимания, что турист всегда прав, что туристический автобус – это священная корова, которая должна быть обласкана и везде принята.

Ведь если будет хорошо принят один автобус, то за ним приедет второй и третий. Непонимание того, что туризм может приносить деньги, часто приводит к тому, что туристов принимают без желания в ресторанах и музеях. А если говорить людям «туда не ходите, здесь мы группы не принимаем», то какое у них впечатление от отдыха останется

Нет у нас пока понимания, что если человек приехал в гости, то нужно ему улыбнуться, ведь Россия – страна, где никто не улыбается.

В нашей стране красот очень много, но, чтобы до них добраться, приходится ехать и видеть покосившиеся заборы, убогие заправки, серость быта. Это портит настроение, но когда добираешься – становится хорошо.

Еще один минус – в программе часто одни соборы и монастыри. Да, это интересно и красиво, но, когда в недельном туре у тебя 26 соборов и церквей, устаешь, хочется увидеть какой-то современный музей, памятник, ресторан, и всегда радуешься, когда находишь что-то подобное.

Если говорить о популярных курортах России, то в этом году Крым, Сочи, Калининград, Карелия подняли цены в три раза. Понятно, что люди хотят заработать, но туристам нужен и сервис за эти деньги, тогда они захотят вернуться в следующем году, даже когда откроют внешние границы».

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Александр, 25 лет:

«До пандемии я любил путешествовать по Европе: мне нравится гулять по Лиону и Парижу, улочкам Барселоны. А в прошлом году я совершил большое путешествие по США, которое хотел повторить в этом, но не судьба. Когда путешествуешь по разным странам, то узнаешь много нового и испытываешь себя на прочность.

В этом году из-за закрытых границ я стал путешествовать по России и не разочаровался. Пока съездил в Питер, Великий Новгород и Тульскую область, в планах – Карелия, Магаданская область, Мурманская область и горы Кавказа. Мне понравилась атмосфера в Новгороде – это такой уютный, очень русский город, побывать там обязательно нужно.

Сейчас самое время узнать что-то о своей стране, лучше понять нашу культуру и менталитет, потому что мы все говорим на одном языке и понимаем друг друга с полуслова. Природа у нас очень красивая, хоть и добраться до этих мест не так просто. И ты везде чувствуешь себя дома.

Минусы в том, что сервис не всегда хороший, инфраструктуры в некоторых местах совсем нет, но ради природы потерпеть стоит. Романтика захолустий есть только у нас, такого в Европе не встретишь».

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Алена, 27 лет:

«Обычно я еду в бархатный сезон в Турцию, а весной – в туристическую Европу, люблю погулять по средневековым замкам и мировым музеям. Мечтала посетить Лазурный берег, но в этом году мы все остались без отпуска – и пришло время узнавать свою страну.

Я давно была наслышана о Калининграде и с возобновлением полетов сразу же взяла билет и полетела. Оказалось, что в городе почти все туристы из Москвы и Московской области либо из Екатеринбурга. Экскурсоводы удивляются, что в этом году впервые в город приехали туристы, которые ничего не знают о западе России.

Мне, как риелтору, хотелось посмотреть Калининград, изучить районы города. Меня поразил исторический район, который когда-то назывался Амалиенау, с шикарными немецкими виллами – это улица Кутузова и Каштановая аллея. И еще один бывший район – Марауненхоф – улицы Тельмана и Верхнеозерная.

Мы обедали в районе Рыбной деревни с видом на Кафедральный собор, а на следующий день поехали в национальный парк «Куршская коса», подышать хвоей и морем. Знаете, так приятно ощущать, что это наша страна. Для меня, не любителя долгих заплывов, Балтика оказалось прекрасным местом для прогулок.

Так приятно гулять по красивым калининградским улочкам и греться на песке Куршской косы, что никакая Турция уже не нужна. А закаты там не хуже, чем на Бали!

Минусы тоже есть – на них жаловались некоторые туристы, это холодное море и почти питерская погода, но это может настигнуть и в северной Европе».

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Дарья, 30 лет:

«Раньше я любила ездить в Европу, при каждом удобном случае покупала билеты в Ригу. С подругами мы часто ездили в Италию любоваться морскими пейзажами Амальфи и Чинкве Терре, танцевали на уютных улочках и любовались искусством Флоренции. Зимой я ездила туда, где мое сердце – в Азию, купалась в самых теплых морях и наслаждалась жизнью.

В этом году, пока границы закрыты, конечно, немного грустно, зато это мотивирует исследовать новые или вернуться в любимые места России.

В конце июля планирую больше недели провести в любимом Санкт-Петербурге, в августе собираюсь с подругой на Алтай, где никогда не была, но очень интересно туда съездить, пожить в горах, искупаться в Телецком озере, побыть наедине с дикой природой.

Когда ты ездишь в другие страны, это воспринимается так, как будто ты покидаешь Солнечную систему и устремляешься к другим, неизведанным мирам. Оказаться в другой жизни, примерить на себя другой «костюмчик», хотя бы на две недели, очень соблазнительно.

Кажется, что в России все более-менее понятно, а по затратам сопоставимо с заграницей, поэтому выбор чаще всего в пользу зарубежных стран. Но текущую ситуацию я рассматриваю как возможность изучить немного и свою такую разнообразную страну хоть чуть-чуть, одним глазком».

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Наталья, 30 лет:

«Я люблю путешествовать по европейским странам – Франции, Италии, Чехии и Венгрии. Наиболее привлекательной для меня оказалась Италия, с удовольствием вернулась бы туда. Мне нравится погружаться в другую культуру, менталитет, образ жизни. И немного отрываться от привычного. В этих совершенно чужих городах нет знакомых людей, а языковой барьер позволяет сфокусироваться на простых вещах – еде, прогулках и так далее.

Этим летом планирую отдохнуть на Алтае. До этого я была только в горном Алтае, хочется увидеть больше. Там меня привлекают природные красоты и возможность уединения, пока туристов не так много.

Конечно, на мой взгляд, цены на услуги там неадекватные, а с закрытием границ это будет сильнее ощущаться, да и сервис далек от европейского, недостаточно развита инфраструктура, и квалификация сотрудников оставляет желать лучшего. Мне бы хотелось больше путешествовать по России – объездить Краснодарский край и Камчатку, но смущают цены на авиабилеты, низкий уровень сервиса и отсутствие инфраструктуры».

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Татьяна, 37 лет:

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«Если честно, я совсем не расстроилась, когда закрыли границы и все стали страдать, что никуда не поедут. Я и раньше путешествовала по России, хотя не так много, как мне бы хотелось. Но и за границей бывала немало, поэтому мне есть с чем сравнить.

Я бы вообще не стала сравнивать Россию и другие страны, ведь везде свои фишки. Не сказала бы, что отельный отдых all inclusive в Турции или Египте хуже или лучше сплава в Карелии – просто это другое.

Из пляжных курортов Европы мне очень понравилось на Тенерифе, на Кипре, в Греции, и конечно, на Амальфитанском побережье Италии, на Капри, довелось побывать и на Лазурном берегу, в Ницце. А мой любимый европейский город – Венеция. Классический автобусный тур по Европе – это тоже прекрасно.

Впрочем, несколько лет назад я с удовольствием побывала в Калининграде, с вкуснейшим пивом и рыцарскими турнирами, в курортном Светлогорске, на Куршской косе и Золотом пляже. А сегодня френдлента пестрит постами из этих мест.

Отдельная любовь – Карелия, с комарами и скалами, ржавыми баркасами и белыми ночами, где можно жариться на песке и ловить адреналин на порогах, до утра сидеть у костра и встречать рассвет на берегу Белого моря в депрессивном и «по-левиафановски» красивом городке Кандалакша.

Этим летом я собираюсь отдохнуть в Сочи, оценить новые отели в Имеретинской бухте, построенные к Олимпиаде. Предвижу, что там будет тесно из-за туристов, но меня это не смущает. Недельный тур на двоих без завтрака с перелетом стоит в районе 40 тысяч.

В августе – сентябре планирую отправиться на Азовское море – попрактиковаться в яхтинге на Ейской косе, а потом попасть в Крым на фестиваль вина. Неделя тренировок обойдется в 20 тысяч рублей с человека, плюс около 10 тысяч за дорогу и бюджетное проживание до тысячи рублей в сутки. К слову, цены на парусный спорт в Крыму доступнее, чем в Европе, а виды ничуть не хуже.

Минусы Крыма – это, в первую очередь, отсутствие туалетов на пляжах и плачевное состояние нетуристических мест. Зато любителям морепродуктов можно наесться дешевых местных мидий и рапанов».

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