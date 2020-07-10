РИАМО - 10 июл. В Госавтоинспекции разъяснили порядок обмена национальных водительских удостоверений, на данный момент заменено 1,6 миллиона прав, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Для информации сообщаем, что в этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более двух миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 миллиона», - говорится в сообщении.

Записаться на замену водительского удостоверения можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Согласно приказу МВД России от 9 июня 2020 года №410, замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно.

До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений.

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