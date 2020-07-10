РИАМО – 10 июл. Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился, тогда как американская валюта, напротив, выросла, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара, установленный Банком России, вырос на 34,98 копейки и составил 71,2298 рубля. Официальный курс евро уменьшился на 14,45 копейки, до 80,2689 рубля», - говорится в сообщении.

Также выросла стоимость бивалютной корзины на 12,74 копейки — 75,2974 рублей.

На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро.