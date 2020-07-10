РИАМО - 10 июл. Доследстсвенная проверка назначена после падения 8-летнего ребенка с окна 14 этажа в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Тело ребенка обнаружили 9 июля под окнами многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, мальчик находился в квартире вместе с родителями и играл в своей комнате.

«Пока родители находились на кухне, ребенок вышел на балкон, где забрался на подоконник открытого окна и выпал наружу. Квартира, в которой он проживал, располагалась на 14-ом этаже», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.