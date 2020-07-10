РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Жительница Подольска и председателя клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Надежда Штрекер примет участие в финале всероссийского конкурса красоты среди женщин, передвигающихся на колясках, «Леди Интеграция», сообщается в группе «Клуб молодых инвалидов «Эдельвейс» (город Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс проводит Новосибирская региональная общественная организация инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни «Финист» при поддержке Фонда президентских грантов РФ. В конкурсе примут участие 14 представительниц из разных уголков России. Мероприятие проводят для социальной интеграции женщин с ограниченными возможностями здоровья, привлечения внимания общественности к вопросу необходимости создания доступной среды для маломобильных граждан и формирования позитивного образа людей с инвалидностью.

«Председателя клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Подольска Надежду Штрекер пригласили в финал всероссийского конкурса красоты среди женщин, передвигающихся на колясках «Леди Интеграция». Она будет представлять свой город и Московскую область. Подготовительный этап и финал конкурса пройдут с 21 по 29 июля в Новосибирске. Девушке нужна поддержка - видеорассказ от тех, кто ее знает, и пожертвования на поездку», - говорится в сообщении.

Одним из домашних заданий конкурсанток является создание видеовизитки, в которой девушка рассказывает о себе, своих занятиях и увлечениях, семье и работе, личных достижениях и качествах. Ее рассказ должны дополнять отзывы родных и близких, друзей и коллег. Тех, кто лично знаком и сотрудничал со Штрекер, просят рассказать об этом в видеоролике. Свой видеорассказ можно снять на обычный мобильный телефон и прислать до 13 июля по адресу: kmi-edelveis@yandex.ru. Важно, чтобы расположение экрана во время съемки было горизонтальным, освещение хорошим, а запись длилась не более одной минуты.

Также ищут желающих бесплатно помочь конкурсантке в подготовке фото- и видеосъемки, а также тех, кто может предложить услуги парикмахера и косметолога. Всех оказавших эти услуги упомянут в постах, посвященных участию Штрекер в конкурсе красоты, они получат благодарственные письма от клуба.

Материальную помощь можно оказать, связавшись с администрацией клуба «Эдельвейс».