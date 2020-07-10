РИАМО - 10 июл. В столице разработали новые архитектурные правила размещения телекоммуникационного оборудования, проект концепции «Городская эстетика связи», в котором прописаны требования к внешнему виду инфраструктуры связи, представили на экспертное обсуждение, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.
В первую очередь, концепция «Городская эстетика связи» затронет новое оборудование. Его будут устанавливать в исторических районах, на «открыточных» видах, социально- и культурно-значимых объектах. Эти правила будут внедряться постепенно с учетом интересов операторов связи.
При разработке концепции специалисты изучили международный опыт – Великобритании, Словакии, Испании, Германии, Италии, Сингапура и Канады.
Кроме того, перед разработкой концепции подрядчик провел комплексный анализ текущего состояния телекоммуникационной инфраструктуры и сетей связи.
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