РИАМО - 10 июл. Рядом со столичным районом Северный открыли станцию Новодачная первых Московских центральных диаметров, после реконструкции здесь появился комфортный вокзал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Построили новую платформу с навесом на всю длину и надземный пассажирский терминал с 6 эскалаторами и 3 лифтами», — написал Собянин на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Рядом со станцией Новодачная также находятся город Долгопрудный и МФТИ. Глава столицы подчеркнул, что теперь удобнее пользоваться МЦД и переходить через железнодорожные пути.
Планируется, что пассажиропоток станции составит 4,3 тысячи человек в день, а через 3-4 года это значение увеличится вдвое.
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