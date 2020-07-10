РИАМО - 10 июл. Неизвестные молодые люди в ночь на пятницу постирали вещи в фонтане на Новой улице в Серпухове, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Действия неизвестных зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«В ночь с 9 на 10 июля пара прохожих вылила в чашу моющего средства, что привело к образованию пены. Спустя некоторое время другой компании показалось забавным постирать в фонтане матрас и ковер», - говорится в сообщении.



Коммунальным службам муниципалитета вновь пришлось отрываться от плановой работы, чтобы ликвидировать последствия.

Это уже второй инцидент за минувшие сутки. Ранее аналогичная ситуация произошла на площади Владимира Храброго. Из-за добавленного в фонтан моющего средства вода в чаше превратилась в густую пену. Виновников также записали видеокамеры.

Неизвестные постирали в фонтане матрас и ковер в Серпухове. ВИДЕО>>