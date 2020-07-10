РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. Спорткомитет администрации городского округа Люберцы приглашает жителей принять участие в спортивных мероприятиях 11 и 12 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«11 июля в парке «Наташинские пруды» пройдут волейбольные турниры. Начало в 11:00. 12 июля на стадионе «Торпедо» состоится футбольный турнир. Начало в 11:00», - говорится в сообщении.

Также 12 июля в микрорайоне «Самолет» улица Вертолетная, дом 4/2 пройдет турнир по баскетболу. Начало в 11:00.

Принять участие в мероприятиях могут все желающие. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 8(495)503-32-42.