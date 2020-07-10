РИАМО - 10 июл. В 2022 году шесть станций Большой кольцевой линии будут связаны пересадками со станциями МЦД-1 и МЦД-2, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

На сегодняшний день можно совершить пересадку со станции «Савеловская» Большого кольца на одноименную станцию МЦД-1.

«После ввода Большого кольца метро, заработают пересадки между станциями «Кунцевская» БКЛ и одноименной станцией МЦД-1. Станции БКЛ «Марьина Роща», «Рижская», «Текстильщики» и «Печатники» будут пересадочными соответственно со станциями МЦД-2 «Марьина роща», «Рижская», «Текстильщики» и «Печатники», - говорится в сообщении.

Всего на Большой кольцевой линии разместится 31 станция. Помимо пересадок на МЦД, кольцо позволит сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо и 11 - на радиальные линии железных дорог.

С вводом БКЛ появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути.

Завершить строительство Большого кольца планируют в 2022 году.

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