РИАМО - 10 июл. В Подмосковье в пятницу прошел единый госэкзамен по профильной математике, перед началом испытания всем выпускникам померили температуру, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Его написали почти 21 тысяча выпускников – это второй по количеству участников экзамен в регионе. Испытание прошло штатно, никаких нарушений зафиксировано не было»,– сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что следующий экзамен ждет ребят уже в понедельник – это история и физика.

«Экзамен будут сдавать свыше 13 тысяч ребят, мы задействуем 201 пункт проведения»,– добавила Каклюгина.

Прежде всего, внимание на экзаменах уделяют безопасности. Всем измеряют температуру, а сотрудникам выдают маски и перчатки.