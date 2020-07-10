РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В подмосковном Подольске медалями МЧС России «За содружество во имя спасения» наградили трех сотрудников полиции за спасение людей из пожара, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

В УМВД России по городскому округу Подольск состоялось оперативное совещание по подведению итогов за первое полугодие 2020 года. В мероприятии принял участие заместитель начальника управления по обеспечению охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Олег Сиугнов, начальник УМВД подполковник полиции Артур Озеров, начальник 24-го ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области, подполковник внутренней службы Роман Кирсанов, а также представители силовых ведомств и администрации городского округа Подольск.

«Перед началом совещания Кирсанов вручил ведомственные награды МЧС России «За содружество во имя спасения» троим сотрудникам полиции, проявившим геройские качества и спасшим людей из пожаров, произошедших на территории городского округа Подольск в 2019 году. Озеров выразил благодарность личному составу за службу, после чего поощрил сотрудников, наградив почетными грамотами и благодарностями», - говорится в сообщении.

В ходе заседания подвели итоги оперативно-служебной деятельности УМВД России по Подольску за первое полугодие 2020 года и определили задачи на будущее. В завершение совещания приглашенные гости поблагодарили руководство УМВД и личный состав за достойные показатели, достигнутые при выполнении поставленных задач, и пожелали успехов в дальнейшей работе.