РИАМО - 10 июл.В Москве завершили реставрацию памятника архитектуры – Дома Наркомфина, расположенного на Новинском бульваре, в здании больше 80 лет не проводили капитальный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

20-е годы – начало 30-х годов XX века вошли в историю московской архитектуры как эпоха конструктивизма. Одним из самых ярких памятников этой эпохи является Дом Наркомфина – жилой комплекс, построенный в 1928-1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников Народного комиссариата финансов СССР.

«Сегодня знаковый день для всех знатоков и любителей архитектурного наследия Москвы. Завершена реставрация знаменитого памятника эпохи конструктивизма – Дома Наркомфина на Новинском бульваре. Она была тщательной и небыстрой, но в результате сделано практически невозможное. Реставрированы не только стены и интерьеры. Удалось возродить уникальную жилую среду, в которой новаторские идеи архитекторов 30-х годов соединены с современными стандартами комфорта», - подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание состоит из двух корпусов – жилого и коммунального, его общая площадь составляет 5,2 тысячи квадратных метров, в том числе 870 квадратных метров – эксплуатируемые кровли.

Жилой корпус Дома Наркомфина представляет собой 7-этажное здание длиной 85 метров и высотой 17 метров. В торцах расположены лестничные пролеты, всего два на всю длину. Первый этаж нежилой, высотой 2,5 метра, состоит из круглых столбов – элементов каркаса здания, что придает корпусу особенный вид «дома-корабля».

К 2016 году общее техническое состояние Дома Наркомфина оценивалось как неудовлетворительное. Практически полностью была уничтожена историческая материальная среда памятника, утрачены ценные архитектурные и художественные элементы – дверные и оконные блоки, поручни и ступени лестниц, ограждения балконов, инженерное оборудование, элементы освещения, оригинальные отделочные материалы, нарушена система водоотведения, гидроизоляция здания. Коммунальный корпус и часть помещений жилого корпуса находились в аварийном состоянии и не эксплуатировались.

Посмотреть, как выглядел Дом Наркомфина до реставрации>>