РИАМО - 10 июл. В Москве неизвестные сообщили о том, что в здании министерства внутренних дел заложено взрывное устройство, сообщает ТАСС.

«Специалисты проверяют сообщение о «минировании» здания по адресу: Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34, где находится здание МИД», — сказал источник в экстренных службах.

Ранее в Москве в июне приходили сообщения о минировании двух самолетов в аэропортах Шереметьево и Домодедово, но взрывчатых устройств обнаружено не было.

Также в конце июня якобы «заминировали» Митинский радиорынок, при этом эвакуировали 500 человек. Сообщение оказалось ложным.

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