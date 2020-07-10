РИАМО - 10 июл. У москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, который позволяет и дальше снимать ограничения в городе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве, считай, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений. Это самое важное», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Несмотря на снижения уровня заболеваемости Covid-19 в Москве, мэр посоветовал горожанам беречь себя. Все требования Роспотребнадзора по-прежнему сохраняются.

«Единственно, на улицах можно ходить без масок, обязательность этого требования мы убираем, просто оставляем рекомендацию», - добавил мэр.

Общее количество случаев коронавируса в мегаполисе достигло 228 тысяч. За весь период пандемии 163 093 пациента, скончались 4 087 человек.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- У москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, который позволяет и дальше снимать ограничения в городе. Несмотря на то, для безопасности жителей все требования Роспотребнадзора, за исключением нахождения на улице в маске, по-прежнему сохраняются.

- Иммунитет к Covid‑19 сформировался почти у 22% москвичей. Число горожан с формирующимся иммунитетом растет.

- После пика пандемии в Москве в 10 раз уменьшилось количество заражений Covid‑19. Снижение продожается каждую неделю.

«Само количество людей, у которых выявляется коронавирус, за последний период с пика заболевания уменьшилось в 10 раз. И каждую неделю продолжает снижаться на 10%, 15%, 20%. То же самое снижается количество ковидной пневмонии, больных в наших больницах и так далее», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

- За минувшие сутки в Московской области выявили 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период в регионе выявили 60 107 случаев.

- Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в ближайшее время в Москве второй волны коронавируса не ожидается.

- В регионах России со стабильной ситуацией с коронавирусом возобновят плановую диспансеризацию. В медучреждениях будет необходимо носить маски и перчатки, также в целях безопасности будут разделяться потоки посетителей из разных групп.

- В Московской области 23 больницы, где раньше принимали пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к плановому приему. Это всего порядка 4,3 тысяч коек.

- Доплаты медикам из‑за коронавируса продлят в России на два месяца. Речь идет не только о медицинских работниках, но и социальных.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 635 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 199 больных, в Москве - 637.

- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.

- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.

- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.