РИАМО - 10 июл. В столице по результатам тестов четвертого этапа ИФА-тестирования, проведенного с 19 июня по 2 июля, иммунитет к коронавирусной инфекции сформировался у 21,7% человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За две недели в исследовании приняли участие 98 тысяч человек. Число горожан с формирующимся иммунитетом растет.

«Мы продолжаем масштабный проект по исследованию популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Завершился четвертый этап, по результатам которого мы видим, что число горожан с антителами к Covid-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%. При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели – с 2,5 до 1,8%», — сказала Ракова.

Она отметила, что это закономерная тенденция, так как заболеваемость среди москвичей тоже снижается. Исследование популяционного иммунитета показало уменьшение доли болеющих жителей, по данным ИХЛА-тестирования – с 3,9 до 3,1%, а по ПЦР-исследования – с 2,4% до 1,2%.

Рост доли жителей с антителами к Covid -19 зарегистрировали как по всей Москве, так и в разрезе административных округов.

В мегаполисе любой желающий может пройти бесплатное тестирование на антитела может в 30 пунктах. Результаты анализа появятся в электронной медицинской карте и в приложении «ЕМИАС.Инфо» в течение трех дней.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- У москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, который позволяет и дальше снимать ограничения в городе. Несмотря на то, для безопасности жителей все требования Роспотребнадзора, за исключением нахождения на улице в маске, по-прежнему сохраняются.

- Иммунитет к Covid‑19 сформировался почти у 22% москвичей. Число горожан с формирующимся иммунитетом растет.

- После пика пандемии в Москве в 10 раз уменьшилось количество заражений Covid‑19. Снижение продожается каждую неделю.

«Само количество людей, у которых выявляется коронавирус, за последний период с пика заболевания уменьшилось в 10 раз. И каждую неделю продолжает снижаться на 10%, 15%, 20%. То же самое снижается количество ковидной пневмонии, больных в наших больницах и так далее», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

- За минувшие сутки в Московской области выявили 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период в регионе выявили 60 107 случаев.

- Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в ближайшее время в Москве второй волны коронавируса не ожидается.

- В регионах России со стабильной ситуацией с коронавирусом возобновят плановую диспансеризацию. В медучреждениях будет необходимо носить маски и перчатки, также в целях безопасности будут разделяться потоки посетителей из разных групп.

- В Московской области 23 больницы, где раньше принимали пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к плановому приему. Это всего порядка 4,3 тысяч коек.

- Доплаты медикам из‑за коронавируса продлят в России на два месяца. Речь идет не только о медицинских работниках, но и социальных.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 635 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 199 больных, в Москве - 637.

- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.

- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.

- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.