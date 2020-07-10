РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. Юные жители Милена и Сергей Меликсетян стали лауреатами I степени Всероссийского творческого конкурса «Моя семья – моя Россия», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Ребята учатся в детской музыкальной школе №2 городского округа Люберцы. Сергей и Милена выступали в номинации «Эстрадный вокал». Конкурс проходил в режиме онлайн.

«Поздравляем ребят и их преподавателя Татьяну Лощенову с заслуженной победой!» - говорится в сообщении.