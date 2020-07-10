РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. В подмосковных Люберцах в спортивном комплексе «Триумф» пройдет фестиваль по киберспорту Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

С 22 по 24 июля 2020 года состоится Открытый фестиваль киберспорта Московской области. Ожидается, что общее количество его участников составит порядка 1 тысячи человек.

«Из команд будут выявлять сильнейших в четырех дисциплинах: Dota 2, Valorant, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks. 22 и 23 июля пройдет серия турниров отборочного этапа, в которой определятся восемь команд-финалистов. Они встретятся в финале 24 июля, который пройдет в спортивном комплексе «Триумф» в Люберцах», - говорится в сообщении.

Регистрация на мероприятие открыта на портале живуспортом.рф. Согласно регламенту, команды должны быть сформированы по системе «4+2». К участию в фестивале допускаются игроки в возрасте от 14 лет. Победители и призеры разыграют между собой призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.

«Открытый фестиваль киберспорта пройдет в Московской области уже в третий раз. У этого события уже есть своя история, и с каждым новым годом в нем участвуют все больше команд, и наблюдают все больше зрителей. В этом году мы рассчитываем, что мероприятие соберет около 1000 участников, за противостоянием которых будут наблюдать онлайн более 500 тысяч зрителей», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что это демонстрирует не только рост интереса и популярности киберспорта, но и перспективы Московской области как площадки его развития.