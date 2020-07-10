РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В ЖК «Весенний» в поселке Сосновый Бор подмосковного Подольска управляющая компания в пятницу начала устанавливать новые элементы на детской игровой площадке, жителей просят не пускать туда детей, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители и собственники ЖК »Весенний«! 10 июля (в пятницу - ред.) на детской площадке у дома №2 начались работы по подготовке территории для установки новых малых архитектурных форм (МАФ). Для подготовки площадки некоторые имеющиеся формы переустанавливаются», - говорится в сообщении.

Родителей попросили не пускать детей на переустановленные МАФ, так как их нужно сначала укрепить.