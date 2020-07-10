РИАМО - 10 июл. Возможной причиной сбоя приложений многих соцсетей и мессенджеров стала неполадка с комплектом для разработки программного обеспечения Facebook, сообщает Газета.ru.

Об этом пишет американский сайт The Verge.

«Как поясняет издание, многие приложения пользуются сервисом Facebook для авторизации пользователей», — отмечается в материале.

Утром в пятницу компания на платформе для разработчиков сказала, что знает о проблеме и пытается исправить ошибки, на которые пожаловались пользователи iOS.

Данных о сбоях у пользователей Android нет.

Сбои произошли в приложениях Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music.

Ранее такая проблема с комплектом для разработки программного обеспечения Facebook уже была 6 мая.