РИАМО - 10 июл. Возможной причиной сбоя приложений многих соцсетей и мессенджеров стала неполадка с комплектом для разработки программного обеспечения Facebook, сообщает Газета.ru.
Об этом пишет американский сайт The Verge.
«Как поясняет издание, многие приложения пользуются сервисом Facebook для авторизации пользователей», — отмечается в материале.
Утром в пятницу компания на платформе для разработчиков сказала, что знает о проблеме и пытается исправить ошибки, на которые пожаловались пользователи iOS.
Данных о сбоях у пользователей Android нет.
Сбои произошли в приложениях Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music.
Ранее такая проблема с комплектом для разработки программного обеспечения Facebook уже была 6 мая.
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