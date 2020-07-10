РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июл. В Балашихе 1 267 выпускников в пятницу сдали ЕГЭ по математике, экзамены проходят с соблюдением мер профилактики коронавируса, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«1 267 школьников из Балашихи сдали ЕГЭ по математике 10 июля. В городе открыто 13 пунктов проведения экзаменов. Экзамены в Балашихе проходят в соответствии с санитарно-гигиеническим режимом: помещения дезинфицируют, выпускникам проводят термометрию с использованием бесконтактных термометров, соблюдается социальная дистанция», - говорится в сообщении.

Также в пунктах проведения экзаменов установлены дозаторы с антисептиком и оборудование для обеззараживания воздуха, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Всего в 2020 году ЕГЭ сдает 2 501 балашихинский школьник, из них 2 205 человек — выпускники этого года.