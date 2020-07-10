РИАМО - 10 июл. Пожар произошел в доме на Новоясеневском проспекте, пожарные спасли пять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В пятницу в МЧС сообщили о пожаре в доме 19, корпусе 1, на Новоясеневском проспекте. Произошло возгорание в квартирах на восьмом и девятом этажах. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с восьмого и девятого этажей спасены пять человек», — говорится в сообщении.

В 16:04 пожар потушили.