РИАМО - 10 июл. Сотрудники «Мособлгаза» в пятницу полностью восстановят газоснабжение в 41 частном доме в Рузе, приостановленное после непогоды 8 июля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В результате подтопления после прорыва дамбы в Рузском городском округе повредились газопроводы высокого и низкого давления.

«На данный момент газоснабжение промышленных предприятий полностью восстановлено. Специалисты ведут работы по перепуску газа частных домовладений», - говорится в сообщении.

«Мособлгаз» приостановил газоснабжение двух промышленных предприятий, одного магазина и 41 частного дома.

Филиал «Мособлгаза» «Запад» перешел на усиленный режим работы. Аварийные бригады оперативно прибыли для ликвидации инцидента. Сейчас газоснабдение восстанавливают 3 аварийные бригады.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>