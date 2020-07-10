РИАМО - 10 июл. В Можайском городском округе остаются подтопленными 127 приусадебных участков и 48 дачных домов, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Привлекаемые силы и средства: 17 человека и 5 единиц техники из них от МЧС 7 человек и 2 единицы техники», - говорится в сообщении..

8 июля после продолжительных ливней произошло подтопление 278 приусадебных участков и 150 частных домов в четырех садоводствах в сельском поселении Горетовское Можайского городского округа.

Были эвакуированы 20 человек, из них 3 детей.